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Силовики ВСУ разместили артиллерию в образовательных учреждениях Кременчуга

Силовики ВСУ разместили артиллерию в образовательных учреждениях Кременчуга
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Украинские боевики оборудовали опорные пункты в школах и техникумах Кременчуга. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Там они разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию. Всего задействовано порядка четырех образовательных учреждения, отметил генерал.

«В Кременчуге Полтавской области в зданиях профессионального технического училища № 26 (улица Чкалова) и профессионального училища № 7 (улица Пугачева), детско-юношеской спортивной школы (улица Киевская) и общеобразовательной школы № 9 (улица Приходько) неонацистами оборудованы опорные пункты, а на прилегающих территориях размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия», — уточнил Мизинцев.

Минобороны также сообщило о подготовке новой провокации со стороны Украины. По данным ведомства, ВСУ намерены распылить химвещества в Сумах, пишет RT.

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