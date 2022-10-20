Сильные осадки обрушаться на несколько регионов России в ближайшие дни

Сильные осадки прогнозируются в ряде регионов России. О непогоде предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Специалист отметил, что 20 и 21 октября дожди следует ждать жителям Краснодарского края, Ростовской области и Республики Крым. По словам Вильфанда, ветер в южных и восточных районах полуострова усилится до 30 метров в секунду, передает ТАСС.
Кроме того, погода заметно ухудшится в Коми и Мурманской области. Синоптик также предупредил об осадках жителей Башкирии и Смоленской области.
Телеканал «360» сообщает, что Росгидромет начал выпускать прогнозы погоды для новых российских регионов. Вильфанд подчеркнул, что в ДНР и ЛНР возможны дожди.
Синоптик Александр Ильин, в свою очередь, рассказал о погоде в российской столице на грядущей неделе. В ночное время суток возможны небольшие морозы, передает «Вечерняя Москва».