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Сильные дожди и оползни стали причиной гибели 35 человек в Бразилии

Сильные дожди и оползни стали причиной гибели 35 человек в Бразилии
pexels.com/PD

Не менее 35 человек погибли из-за ливней и оползней в Бразилии, сообщает в воскресенье газета The Guardian.

Наибольшее число погибших зафиксировано в штатах Пернамбуку и Алагоасе.

«По меньшей мере 35 человек погибли в результате проливных дождей на северо-востоке Бразилии в пятницу и субботу, когда ливни обрушились на два крупных города на Атлантическом побережье», — говорится в материале издания.

Сильные дожди спровоцировали сход селей, которые разрушили несколько городских кварталов, расположенных на возвышенностях. В результате несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. 

бразилия дожди ливни
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