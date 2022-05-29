Сильные дожди и оползни стали причиной гибели 35 человек в Бразилии

Не менее 35 человек погибли из-за ливней и оползней в Бразилии, сообщает в воскресенье газета The Guardian.
Наибольшее число погибших зафиксировано в штатах Пернамбуку и Алагоасе.
«По меньшей мере 35 человек погибли в результате проливных дождей на северо-востоке Бразилии в пятницу и субботу, когда ливни обрушились на два крупных города на Атлантическом побережье», — говорится в материале издания.
Сильные дожди спровоцировали сход селей, которые разрушили несколько городских кварталов, расположенных на возвышенностях. В результате несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.