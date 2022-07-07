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Сильнейший ливень в Москве затопил несколько станций метро

Сильнейший ливень в Москве затопил несколько станций метро
pxhere.com

Жителей Москвы настиг сильнейший ливень, который затопил улицы. Вода проникла в вестибюли нескольких станций метрополитена.

Больше всего пострадала зеленая ветка подземки. Движение электричек в метрополитене на данном участке было приостановлено, в том числе из-за наклоненных деревьев, приближенных к открытой части.

Непогода вызвала сильные заторы на Садовом кольце, в центре города и МКАД. Ураган повредил ряд конструкций, замечены упавшие деревья.

«Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», бригады и техника инженерных и коммунальных компаний», — говорится в сообщении городского хозяйства.

Городские службы столицы работают в аварийном режиме. Поваленные деревья распиливаются и вывозятся, поврежденные ветром конструкции демонтируются.

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