Сильнейший ливень в Москве затопил несколько станций метро

Жителей Москвы настиг сильнейший ливень, который затопил улицы. Вода проникла в вестибюли нескольких станций метрополитена.
Больше всего пострадала зеленая ветка подземки. Движение электричек в метрополитене на данном участке было приостановлено, в том числе из-за наклоненных деревьев, приближенных к открытой части.
Непогода вызвала сильные заторы на Садовом кольце, в центре города и МКАД. Ураган повредил ряд конструкций, замечены упавшие деревья.
«Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», бригады и техника инженерных и коммунальных компаний», — говорится в сообщении городского хозяйства.
Городские службы столицы работают в аварийном режиме. Поваленные деревья распиливаются и вывозятся, поврежденные ветром конструкции демонтируются.