Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев обратил внимание на проколы американских кураторов Киева, которые планируют предпринять заведомо ошибочные шаги после занятия силами РФ левобережной Украины.
Гурулев в эфире политической передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» прокомментировал планы американских кураторов Киева создать на правом берегу Днепра почти 200-тысячную армию из местных, вооруженную по стандартам НАТО. По словам собеседника, это практически неосуществимая задача, тем более в короткий срок, и американское командование зря пытается тянуть время.
«150-170-тысячную армию сделать на пустом месте, даже в Западной Украине со всей их пропагандой и лозунгами, за полгода практически нереально. Можно раздать 150 тысяч автоматов, где-то пулеметов, где-то снабдить ПТУРами, где-то дать гранатометы или Стингеры, привезенные по ленд-лизу. Может быть с большим трудом и из последних резервов мобилизовать грузовики для перевозки живой силы. В то же время за такой период невозможно обеспечить столько солдат танками, артиллерией, БМП, РСЗО и другими системами, которые характеризуют сегодня ВС любой страны. Вся Европа просто не сможет поставить такой объем оружия. У них просто силенок не хватит потянуть такую армию», — объяснил Гурулев.
Он отметил, что те страны, которые решили помочь Киеву в плане вооружения, уже поставили все, что можно было из свободных ресурсов. Генерал также акцентировал внимание на другом важном моменте: поставки поставками, но в целом вся экономика Украины «находится в коме», и за полгода может разрушиться окончательно. Тогда киевскому режиму будет не до вооружения — нечем будет кормить и военных, и гражданских.