«Силенок не хватит»: генерал Гурулев объяснил, почему США не смогут создать еще одну армию на Украине

«150-170-тысячную армию сделать на пустом месте, даже в Западной Украине со всей их пропагандой и лозунгами, за полгода практически нереально. Можно раздать 150 тысяч автоматов, где-то пулеметов, где-то снабдить ПТУРами, где-то дать гранатометы или Стингеры, привезенные по ленд-лизу. Может быть с большим трудом и из последних резервов мобилизовать грузовики для перевозки живой силы. В то же время за такой период невозможно обеспечить столько солдат танками, артиллерией, БМП, РСЗО и другими системами, которые характеризуют сегодня ВС любой страны. Вся Европа просто не сможет поставить такой объем оружия. У них просто силенок не хватит потянуть такую армию», — объяснил Гурулев.