Siemens не может вернуть газовую турбину «Газпрому» из-за санкций

В настоящее время проведение ремонтных работ «по техническим причинам» производится исключительно на заводе Siemens Energy в Монреале. Поэтому турбина, которую не могут вернуть в Россию, находится там. Между тем, в корпорации подчеркнули, что работают над приемлемым решением ситуации.