Siemens не может вернуть газовую турбину «Газпрому» из-за санкций

Из-за введенных против России санкций концерн Siemens не может вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Berliner Zeitung.
По данным Bloomberg, подлежащую техническому обслуживанию вторую турбину в свою очередь не могут отправить за границу. Турбины требуются для работы компрессоров, которые нагнетают давление газа в трубопроводе.
«Речь идет о так называемых конвертированных авиационных газовых турбинах, которые собираются в Канаде и уже более десяти лет находятся в эксплуатации», — заявили в Siemens.
В настоящее время проведение ремонтных работ «по техническим причинам» производится исключительно на заводе Siemens Energy в Монреале. Поэтому турбина, которую не могут вернуть в Россию, находится там. Между тем, в корпорации подчеркнули, что работают над приемлемым решением ситуации.
Ранее Siemens уведомил РЖД о приостановке исполнения контракта на поставку в Россию высокоскоростных электропоездов «Сапсан», сообщает «360». Гендиректор РЖД Олег Белозеров отметил, что компания постарается запустить новый к Петербургскому международному экономическому форуму.