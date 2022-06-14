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Siemens не может вернуть газовую турбину «Газпрому» из-за санкций

Siemens не может вернуть газовую турбину «Газпрому» из-за санкций
wikipedia.org/Siemens AG/Общественное достояние

Из-за введенных против России санкций концерн Siemens не может вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Berliner Zeitung.

По данным Bloomberg, подлежащую техническому обслуживанию вторую турбину в свою очередь не могут отправить за границу. Турбины требуются для работы компрессоров, которые нагнетают давление газа в трубопроводе.

«Речь идет о так называемых конвертированных авиационных газовых турбинах, которые собираются в Канаде и уже более десяти лет находятся в эксплуатации», — заявили в Siemens.

В настоящее время проведение ремонтных работ «по техническим причинам» производится исключительно на заводе Siemens Energy в Монреале. Поэтому турбина, которую не могут вернуть в Россию, находится там. Между тем, в корпорации подчеркнули, что работают над приемлемым решением ситуации.

Ранее Siemens уведомил РЖД о приостановке исполнения контракта на поставку в Россию высокоскоростных электропоездов «Сапсан», сообщает «360». Гендиректор РЖД Олег Белозеров отметил, что компания постарается запустить новый к Петербургскому международному экономическому форуму.

Siemens Газпром канада санкции
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