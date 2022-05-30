SIC: наплыв украинских беженцев срывает начало турсезона в Польше и Чехии

Журналисты португальского телеканала SIC высказали мнение, что из-за большого количества украинских беженцев, туристов стало практически негде размещать. Так, только Польша с конца февраля приняла на своей территории 3,6 млн украинцев, разместив их в отели и гостиницы. В польском городе Жешуве из-за приезжих население увеличилось на 50%, что приводит к дефициту предложений для туристов. Соседняя Чехия страдает из-за похожих проблем.