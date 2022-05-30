SIC: наплыв украинских беженцев срывает начало турсезона в Польше и Чехии

Политика властей Польши и Чехии по отношению к украинским беженцам привела к тому, что туристический сезон в этих странах может быть сорван.
Журналисты португальского телеканала SIC высказали мнение, что из-за большого количества украинских беженцев, туристов стало практически негде размещать. Так, только Польша с конца февраля приняла на своей территории 3,6 млн украинцев, разместив их в отели и гостиницы. В польском городе Жешуве из-за приезжих население увеличилось на 50%, что приводит к дефициту предложений для туристов. Соседняя Чехия страдает из-за похожих проблем.
Таким образом, наплыв беженцев из Украины срывает начало туристического сезона в восточноевропейских государствах.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что в магазинах Праги появились таблички с надписью «Украинцам вход запрещен».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.