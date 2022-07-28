Си Цзиньпин выразил протест в связи с попыткой других стран вмешаться в дела Тайваня

Пекин против того, чтобы другие государства вмешивались во внутренние дела Тайваня. Об этом сообщил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Китайский лидер уточнил, что Пекин намерен твердо стоять на защите суверенитета своего государства. Об этом он заявил во время переговоров с американским президентом Джо Байденом.
Напомним, что 28 июля состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина с главой Белого дома. Сообщалось, что их диалог длился более двух часов.
Во время переговоров они обсудили тайваньский вопрос и российскую спецоперацию на Украине. Уточнялось, что это пятый диалог Байдена и Си Цзиньпина и первый контакт с марта текущего года.