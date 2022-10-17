Си Цзиньпин сообщил о намерении усилить стратегические возможности НОАК

Глава КНР Си Цзиньпин объявил о намерении Пекина усилить стратегические возможности Народно-освободительной армии Китая.
Выступая на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая, он подчеркнул, что этот шаг необходим для защиты суверенитета страны.
«Ускорить модернизацию военной теории, модернизацию военной организации, личного состава, вооружений и техники, улучшить стратегические возможности армии по защите национальной безопасности и суверенитета», — сказал Си Цзиньпин.
По его словам, Китай также выполнит столетний план по всесторонней модернизации НОАК к 2027 году.