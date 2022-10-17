Си Цзиньпин сообщил о намерении усилить стратегические возможности НОАК

По его словам, Китай также выполнит столетний план по всесторонней модернизации НОАК к 2027 году.

«Ускорить модернизацию военной теории, модернизацию военной организации, личного состава, вооружений и техники, улучшить стратегические возможности армии по защите национальной безопасности и суверенитета», — сказал Си Цзиньпин.

Выступая на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая, он подчеркнул, что этот шаг необходим для защиты суверенитета страны.