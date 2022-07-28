Си Цзиньпин посоветовал Байдену не играть с огнем

Соединенным Штатам стоит помнить китайскую поговорку о том, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя». Таким образом прокомментировал тайваньский вопрос председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом.
«Мы решительно выступаем против сепаратизма и «независимости Тайваня», а также вмешательства внешних сил», – заявил Си Цзиньпин.
Лидер КНР решительно указал на то, что Китай будет защищать свой национальный суверенитет и целостность страны в тайваньском вопросе и не признает провозглашенную независимость острова.