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Си Цзиньпин посоветовал Байдену не играть с огнем

Си Цзиньпин посоветовал Байдену не играть с огнем
Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Соединенным Штатам стоит помнить китайскую поговорку о том, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя». Таким образом прокомментировал тайваньский вопрос председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом.

«Мы решительно выступаем против сепаратизма и «независимости Тайваня», а также вмешательства внешних сил», – заявил Си Цзиньпин.

Лидер КНР решительно указал на то, что Китай будет защищать свой национальный суверенитет и целостность страны в тайваньском вопросе и не признает провозглашенную независимость острова.

Байден Китай си цзиньпин тайвань
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