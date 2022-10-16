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Си Цзиньпин: Китай будет усиливать безопасность в ядерной и космической сферах

Си Цзиньпин: Китай будет усиливать безопасность в ядерной и космической сферах
pxhere.com

Китай намерен работать над усилением безопасности в ядерной и космической сферах, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

Выступая на XX съезде Коммунистической партии Китая, он также подчеркнул важность развития ключевой инфраструктуры.

«Необходимо усиливать строительство системы по обеспечению безопасности в сфере экономики, ключевой инфраструктуры, финансов, интернета, данных, биологии и ресурсов, а также в ядерной, космической и морской сферах», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее китайский лидер заявлял о намерении Пекина усиливать стратегические возможности армии.

Вооружение Китай космос си цзиньпин
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