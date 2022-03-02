Швырнувший монитор в голову полицейскому саратовец предстанет перед судом

В Саратовской области состоится суд над 31-летним мужчиной за нападение на полицейского. В отделе МВД задержанный швырнул монитор в голову участкового.

Как сообщает информационное агентство «СарИнформ», вечером 5 января в поселке Мокроус Федоровского района в отдел полиции был доставлен задержанный, который подозревался в совершении административного правонарушения. В кабинете он внезапно поднял со стола монитор и швырнул его в голову полицейскому. В результате участковый получил сотрясение мозга и закрытую травму черепа.

Обвиняемый вину признал и раскаивается в своих противоправных действиях. Рассмотрением уголовного дела займется суд.

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