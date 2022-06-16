Швыдкой рассказал о важнейшем направлении для развития Санкт-Петербурга

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о связи между экономикой и культурой в Петербурге. Специалист выделил культурное развитие как одно из самых важных направлений.
По словам Швыдкого, культурные объекты ежегодно помогают в экономическом развитии Петербурга. Специалист привел в пример музей «Эрмитаж», который ежегодно посещают шесть миллионов туристов.
«Для каждого это как минимум два-три ночлега в гостиницах, это рестораны, это транспорт и многое другое, поэтому культурные институции сами по себе являются локомотивами экономического развития. Это одна сторона. Кроме того, культура в ее массовых сегментах, — это то, на чем зарабатывают очень энергично», — заявил Швыдкой на ПМЭФ-2022 корреспонденту издания ФАН, входящего в Медиагруппу «Патриот».
Ранее сенатор и заслуженный мастер спорта СССР Александр Карелин обратил внимание на важность развития внутреннего спорта в России на ПМЭФ-2022.