Швыдкой рассказал о важнейшем направлении для развития Санкт-Петербурга

«Для каждого это как минимум два-три ночлега в гостиницах, это рестораны, это транспорт и многое другое, поэтому культурные институции сами по себе являются локомотивами экономического развития. Это одна сторона. Кроме того, культура в ее массовых сегментах, — это то, на чем зарабатывают очень энергично», — заявил Швыдкой на ПМЭФ-2022 корреспонденту издания ФАН, входящего в Медиагруппу «Патриот».