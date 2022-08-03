Швейцарская народная партия выступила против антироссийских санкций ЕС

Новые антироссийские санкции Швейцарии нарушают конституцию страны. Такое мнение выразила пресс-секретарь Швейцарской народной партии (UDC) Андреа Зомер.
Недавно парламент страны принял седьмой пакет санкций против России. Они включают эмбарго на поставки золота. Кроме того, власти приняли решение заморозить активы Сбербанка. Этот факт возмутил крупнейшую в парламенте партию.
«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», – сказала Зомер.
Ранее глава государственного секретариата страны по экономике (SECO) Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш заявил, что Швейцария готова ввести санкции против Китая. Это произойдет в случае «вторжения» на Тайвань.