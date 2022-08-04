Швейцарская часовая компания Franck Muller начала принимать оплату в BNB

Швейцарская часовая компания Franck Muller начала принимать оплату за часы в криптовалюте BNB — собственном токене биржи Binance, о чём написал в Twitter глава криптоплатформы Чанпэн Чжао.

Перед этим был закончен аукцион на торговой площадке Binance NFT, проведенный в рамках презентации новой коллекции часов этого бренда.

В коллекции Mystery Box «Mystery by Franck Muller» представлены новые часы от Franck Muller, выпущенные ограниченным тиражом. Коллекция состоит из «тайных» ящиков, каждый из которых содержит один NFT и стоит 100 BUSD.





Владельцы NFT-ящиков смогут разблокировать эксклюзивные утилиты, которые включают в себя в том числе физические часы Franck Muller, циферблаты Apple Watch, наручные NFT-часы для метавселенных, а также доступ к частным мероприятиям Franck Muller в Дубае, Майами и Сингапуре.