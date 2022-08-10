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Швейцария заявила о готовности представлять интересы Киева в России

Швейцария заявила о готовности представлять интересы Киева в России
Pius Koller/http://imagebroker.com/Global Look Press

Берн и Киев пришли к договоренности о том, чтобы Швейцария представляла интересы Украины в России. Такое заявление сделали представители министерства иностранных дел страны.

Теперь, как отметили в МИД Швейцарии, Россия должна дать свое согласие.

«Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие», – говорится в сообщении МИД Швейцарии.

В ведомстве добавили, что Швейцария готова предоставить собственную площадку для переговоров России и Украины.

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