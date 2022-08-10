Швейцария заявила о готовности представлять интересы Киева в России

Берн и Киев пришли к договоренности о том, чтобы Швейцария представляла интересы Украины в России. Такое заявление сделали представители министерства иностранных дел страны.
Теперь, как отметили в МИД Швейцарии, Россия должна дать свое согласие.
«Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие», – говорится в сообщении МИД Швейцарии.
В ведомстве добавили, что Швейцария готова предоставить собственную площадку для переговоров России и Украины.