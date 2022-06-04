Швейцария разрешила Германии направить Украине танки Leopard

Швейцария разрешила Германии отправить на Украину боевые танки Leopard. Об этом заявило издание Tagesanzeiger.ch.
Газета подчеркнула, что разрешена передача танков немецкого производства из резервов армии Швейцарии. Федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта страны отметило, что Берлин способен свободно принимать такие решения по собственному усмотрению.
Издание при этом подчеркнуло, что в период с 2010 по 2011 год Берн направил Берлину 42 боевые машины немецкого производителя Rheinmetall. Однако перед этим с танков убрали 120-миллиметровые пушки, системы залпового огня и другое оборудование.