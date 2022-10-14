Швейцария поднимет вопрос о целесообразности лимитирования цен на российскую нефть

Федеральный совет Швейцарии намерен обсудить возможность присоединения страны к некоторым антироссийским ограничениям Евросоюза в рамках восьмого пакета санкций.
Речь идет, в том числе об установлении предельного «потолка» цен на импорт нефти российского происхождения. На текущий момент Швейцария пока не имеет окончательной позиции по этому вопросу.
«Федеральный совет примет решение о том, следует ли принимать эти новые меры. Федеральный департамент экономики, образования и науки приступил к работе в этом направлении», — сообщили в кабмине.
Напомним, что ранее Европейский союз ввел дополнительные санкционные ограничения в отношении России.