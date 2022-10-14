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Швейцария поднимет вопрос о целесообразности лимитирования цен на российскую нефть

Швейцария поднимет вопрос о целесообразности лимитирования цен на российскую нефть
pxhere.com

Федеральный совет Швейцарии намерен обсудить возможность присоединения страны к некоторым антироссийским ограничениям Евросоюза в рамках восьмого пакета санкций.

Речь идет, в том числе об установлении предельного «потолка» цен на импорт нефти российского происхождения. На текущий момент Швейцария пока не имеет окончательной позиции по этому вопросу.

«Федеральный совет примет решение о том, следует ли принимать эти новые меры. Федеральный департамент экономики, образования и науки приступил к работе в этом направлении», — сообщили в кабмине.

Напомним, что ранее Европейский союз ввел дополнительные санкционные ограничения в отношении России.

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