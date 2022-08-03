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Швейцария объявила о заморозке активов российского Сбербанка

Швейцария объявила о заморозке активов российского Сбербанка
Федеральное агентство новостей

Правительство Швейцарии заморозит активы российского Сбербанка, сообщает пресс-служба Федерального совета страны.

Дополнительные рестрикции направлены на упорядочивание процесса по ликвидации операций или продажи дочерних компаний финансового учреждения из РФ.

«Сбербанк, крупнейший банк России, в настоящее время подвергается замораживанию активов и запрету на предоставление определенных активов или экономических ресурсов», — говорится в публикации.

Страны Европы и США усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а все санкции нанесли серьезный удар прежде всего по мировой экономике.

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