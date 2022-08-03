Швейцария объявила о заморозке активов российского Сбербанка

Правительство Швейцарии заморозит активы российского Сбербанка, сообщает пресс-служба Федерального совета страны.
Дополнительные рестрикции направлены на упорядочивание процесса по ликвидации операций или продажи дочерних компаний финансового учреждения из РФ.
«Сбербанк, крупнейший банк России, в настоящее время подвергается замораживанию активов и запрету на предоставление определенных активов или экономических ресурсов», — говорится в публикации.
Страны Европы и США усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а все санкции нанесли серьезный удар прежде всего по мировой экономике.