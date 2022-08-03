Швейцария объявила о заморозке активов российского Сбербанка

Страны Европы и США усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а все санкции нанесли серьезный удар прежде всего по мировой экономике.