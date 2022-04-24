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    Швейцария отказалась отправлять на Украину боеприпасы для орудий немецких БМП Marder

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Швейцария отказалась отправлять на Украину боеприпасы для орудий немецких БМП Marder

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    globallookpress/Hendrik Schmidt

    Власти Швейцарии отказались передавать Украине боеприпасы
    для орудий боевых машин пехоты немецкого производства Marder по запросу
    Берлина, сообщает издание SonntagsZeitung.

    По данным СМИ, для вооружения немецких бронемашин используются
    именно швейцарские боеприпасы. Правительство Германии дважды обращалось к
    конфедерации с просьбой начать поставки снарядов на Украину, но Берн ответил на
    это отказом.

    Более того, Швейцария наложила вето на запросы властей
    Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов для БМП Marder.

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