Швейцария отказалась отправлять на Украину боеприпасы для орудий немецких БМП Marder

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Власти Швейцарии отказались передавать Украине боеприпасы
для орудий боевых машин пехоты немецкого производства Marder по запросу
Берлина, сообщает издание SonntagsZeitung.
По данным СМИ, для вооружения немецких бронемашин используются
именно швейцарские боеприпасы. Правительство Германии дважды обращалось к
конфедерации с просьбой начать поставки снарядов на Украину, но Берн ответил на
это отказом.
Более того, Швейцария наложила вето на запросы властей
Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов для БМП Marder.
загрузка...