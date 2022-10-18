Шведские журналисты сделали снимки 50-метрового разрушенного участка «Северного потока»

Шведские журналисты вместе норвежскими экспертами сделали снимки 50-метрового разрушенного участка «Северного потока», пишет газета Expressen.
По информации источника, вид повреждений газопровода свидетельствует о применении экстремальной силы. Издание получило разрешение шведских и датских властей на осуществление подводной съемки на 80-метровой глубине в Балтийском море.
Кадры были сделаны с помощью подводного дрона Blueye Robotics.
«Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы. По одной из версий вдоль трубы образовалась длинная трещина», — заявил оператор беспилотника, норвежец Тронд Ларсен.
Шведские журналисты уточнили, что сила взрыва, зафиксированного сейсмологическим оборудованием, «была эквивалентна землетрясению в 2,3 балла по шкале Рихтера».
Также, согласно полученным снимкам, некоторые фрагменты трубопровода имеют ровные острые края, на других же металл серьезно деформирован. При этом на дне Балтийского моря были зафиксированы обломки, напоминающие части «Северного потока».