Шведская школа: как кормят детей

На встрече выпускников в прошлом году всё внимание было приковано к нашей однокласснице, переехавшей в Швецию. Больше всего меня поразили не уровень зарплат, безопасность и совсем другое отношение к жизни, а шведская школа. И я говорю не об образовании, а о питании.

И у нас вопрос обедов в школах в последние годы стоит остро. Современный мир идет в ногу со временем, а столовые остались позади лет на 30, если не больше. Какие бы реформы ни проводились, меняются обычно одни лишь названия. Возможно, не нужно изобретать колесо, а достаточно взять в пример заграничный опыт?

© Depositphotos

Шведская школа: что и как едят дети

Несмотря на то, что социальные программы в Швеции функционируют не просто хорошо, а отлично, на питание школьников не выделяется много денег. Точная сумма зависит от размера коммуны, в которой находится школа. Например, в одной из школ Стокгольма выделяется 30 крон (примерно 200 рублей) в день на 1 человека. Согласитесь, сумма довольно скромная. Поэтому вы не встретите в шведской школе вычурных и дорогих блюд. Еда довольно скромная, но способ подачи и отношение поражает.

Шведский стол в школе — ожидаемое решение для этой страны. Школьники могут самостоятельно выбирать, что и в каком количестве они будут есть. Кроме того, есть отдельные столы для вегетарианцев, детей с аллергиями и диетами. Совсем не похоже на нашу систему питания в учебных заведениях.

В каждой школе функционирует буфет, где дети могут за символическую сумму купить себе что-то сладкое или выпечку. Обычно готовят там очень вкусно! Помимо этого, школьникам не запрещается покупать что-то в кафе или супермаркетах, находящихся возле школы.

Понятия льготных категорий населения в шведских школах нет. Дело в том, что родителям не нужно платить деньги за питание детей — всё бесплатно! И проезд до школы, и само образование тоже не оплачиваются.

© Depositphotos

Вот такие школы мечты расположены совсем недалеко от нас — в Швеции. Уверена, каждый родитель желает своим детям лучшего. Северная страна продвинулась далеко, а мы пока только догоняем ее социальные институты. Как думаете, возможно ли в наших школах ввести подобную систему питания?

The post Шведская школа: как кормят детей appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!