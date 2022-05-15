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    Швеция после вступления в НАТО не планирует размещать у себя ядерное оружие

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Швеция после вступления в НАТО не планирует размещать у себя ядерное оружие

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    pixabay.com/PD

    Власти Швеции намерены запретить НАТО размещать на территории страны ядерные арсеналы даже в случае вступления в Североатлантический альянс.

    Соответствующее заявление сделали члены правящей социал-демократической партии, они выступили против перспективы появления в Швеции ядерного оружия. 

    «…Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена со стороны НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», — рассказали в партии.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс усилит военное присутствие на севере Европы до тех пор, пока Швеция и Финляндия не вступят в военный блок. 

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