Шутки про видеокарту-обогреватель вскоре станут реальностью? Nvidia действительно работает над монстром с 48 ГБ памяти и TGP 900 Вт

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Итак, слухи о том, что Nvidia может выпустить карту линейки GeForce RTX 40, которая будет потреблять намного больше 600 Вт, набирают обороты.





Известный инсайдер, который в своё время первым точно перечислил параметры старших карт RTX 30, утверждает, что у Nvidia в разработке действительно есть ещё одна 3D-карта на основе топового GPU AD102.

Она получит 48 ГБ памяти GDDR6X с частотой 24 ГГц и два 16-контактных разъёма питания, так как её TGP составит 900 Вт!

Как и ранее, пока нет уверенности в том, что в итоге такой продукт будет выпущен. Но огромный объём памяти намекает на то, что, если такая карта и выйдет, это будет модель семейства Titan, хотя Nvidia вполне может выпустить её и под именем GeForce RTX 4090 Ti.

В любом случае, это будет очень дорогой и очень специфический адаптер, так как большинству пользователей вряд ли понравится видеокарта с энергопотреблением на уровне обогревателя.