Шутка Норкина о конфузе Януковича на встрече с Обамой довела зрителей до слез



Ведущий программы «Место встречи» в очередной раз заставил зрителей и экспертов смеяться до слез после рассказанного им анекдота. На этот раз темой для шутки стала давняя встреча экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего главы США Барака Обамы.

Новый выпуск известной программы «Место встречи» был посвящен украинско-американским отношениям. Специалисты вместе с ведущими обсудили ситуацию в Донбассе, а также прибытие экс-президента страны Петра Порошенко в Киев.

Андрей Норкин решил подытожить тему взаимоотношений киевской и американской власти колким анекдотом про уже бывших глав двух стран Виктора Януковича и Барака Обама. Ведущий сообщил, что буквально на днях узнал, как появилось культовое выражение «Ми ту», за которым стоит большое общественное движение в США.

По словам тележурналиста, именно Янукович положил начало использования данного выражения. Дело в том, что однажды экс-президент Украины должен был впервые встретиться с действующим главой США Бараком Обамой. Но Виктор Федорович плохо знал английский. Тогда переводчики решили «поднатаскать» украинского лидера перед важными переговорами.

«Януковича научили двум фразам. Технологи говорили, что когда он подойдет к Бараку, то должен сказать: “Хав ар ю?” (перевод — “Как дела?”) Тот ответит: “Thank you. I`m fine. And you?” (перевод — “Спасибо, все хорошо. Как вы?”) На это украинскому лидеру нужно будет ответить просто: “Ми ту” (перевод — “Я тоже”). После этого подтянутся переводчики и дело пойдет. Однако во время самой встречи Янукович все перепутал вместо “Хав ар ю?” обратился к Бараку Обаме с фразой “Ху ар ю?” (перевод — “Кто ты?”) Президент США оказался с чувством юмора, понял в чем ошибка и пошутил: “I`m Michel`s husband” (перевод — “Я – муж Мишель”). После данной фразы Виктор Федорович и сказал коронное “Ми ту”», — рассказал Норкин.

Остроумий рассказ ведущего вызвал оглушительный смех в студии, заставив зрителей и экспертов смеяться буквально до слез.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что поклонники обсуждают преображение Андрея Норкина после свадьбы.

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