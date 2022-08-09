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Шурыгин связал обстрелы Запорожской АЭС с попытками Киева втянуть НАТО в конфликт с Россией

Шурыгин связал обстрелы Запорожской АЭС с попытками Киева втянуть НАТО в конфликт с Россией
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских войск связаны с попытками Киева втянуть в конфликт с Россией страны НАТО, заявил аналитик Владислав Шурыгин.

В комментарии для «МК» он отметил, что украинские власти пошли на такие опасные меры, не имея иных способов повлиять на позицию Североатлантического альянса.

По словам эксперта, целью авантюры является создание в районе АЭС демилитаризованной зоны с западными миротворцами, которые параллельно будут выполнять разведывательные задачи.

ВСУ запорожская аэс НАТО спецоперация Украина
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