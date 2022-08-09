Шурыгин связал обстрелы Запорожской АЭС с попытками Киева втянуть НАТО в конфликт с Россией

Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских войск связаны с попытками Киева втянуть в конфликт с Россией страны НАТО, заявил аналитик Владислав Шурыгин.
В комментарии для «МК» он отметил, что украинские власти пошли на такие опасные меры, не имея иных способов повлиять на позицию Североатлантического альянса.
По словам эксперта, целью авантюры является создание в районе АЭС демилитаризованной зоны с западными миротворцами, которые параллельно будут выполнять разведывательные задачи.