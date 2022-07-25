Шурыгин: Польша избавилась от старых танков PT-91 под предлогом военной помощи Украине

«Ничего в них нового нет. В какой-то степени — это отдаленный аналог наших “Гвоздик”, более того, у них меньше калибр и дальность стрельбы. Польша возмещает Украине утраченную артиллерию. Польские танки — это старая история, это танки образца советского Т-72 с польской модернизацией», — разъяснил собеседник журналистов.