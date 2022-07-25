Шурыгин: Польша избавилась от старых танков PT-91 под предлогом военной помощи Украине

Программа военной поддержки Украины позволила польским властям избавиться от старой бронетехники, заявил аналитик Владислав Шурыгин.
Так он прокомментировал для Общественной Службы Новостей прибытие на Украину танков PT-91 из Польши.
По словам эксперта, такие поставки лишний раз подтверждают попытки стран НАТО за счет Украины утилизировать устаревшее вооружение. В этой связи он упомянул и британские гаубицы L119.
«Ничего в них нового нет. В какой-то степени — это отдаленный аналог наших “Гвоздик”, более того, у них меньше калибр и дальность стрельбы. Польша возмещает Украине утраченную артиллерию. Польские танки — это старая история, это танки образца советского Т-72 с польской модернизацией», — разъяснил собеседник журналистов.
Ранее в Министерстве обороны Украины признались, что у ВСУ заканчиваются ракетные комплексы «Точка-У».