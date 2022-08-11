Шумоподавление до 48 дБ и 38 часов автономно. Представлены Xiaomi Buds 4 Pro

Китайская компания Xiaomi представила сегодня на большой презентации новые полностью беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro.





Модель предлагается в золотистом и чёрном исполнениях по цене 163 доллара. Приём предварительных заказов уже начался — по сниженной до 148 долларов цене.





За эти деньги пользователь получает стильные наушники с 11-мм динамиками, активной системой шумоподавления (до 48 дБ), временем автономной работы до 9 часов, до 38 часов с подзарядкой от футляра. Полностью наушники могут зарядиться всего за полчаса, 5-минутная подзарядка обеспечит дополнительные 3 часа прослушивания. Поддерживаются аудиокодеки SBC, AAC и LHDC 4.0, а также объёмный звук Spatial Audio.