Шукшина заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации ведущего Первого канала Васильева

globallookpress/ Anatoly LomokhovАктриса Мария Шукшина отреагировала на появление в эфире Первого канала историка моды и ведущего Александра Васильева. Артистка публично заявила о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Шукшина с начала спецоперации в защиту Донбасса не раз высказывалась об артистах, которые осуждают решение Москвы помочь республикам, страдающим от обстрелов со стороны Украины. Уехавших за границу коллег она и вовсе сравнивала с рептилиями, расползающимися по миру. На этот раз досталось Васильеву, который не согласился с решением России начать спецоперацию по денацификации Украины. Шукшина в своем Telegram-канале привела комментарий, который, судя по ее одобрению, созвучен с мыслями самой актрисы. Шукшина, как и автор поста, считает, что Васильева и других знаменитостей, критиковавших Москву, вернули на экраны в качестве «эксперимента», чтобы посмотреть, как отреагируют зрители. «Об этом говорит и возвращение блудного сына — яркого представителя ЛГБТ Васильева и е..

globallookpress/ Anatoly Lomokhov

Актриса Мария Шукшина отреагировала на появление в эфире Первого канала историка моды и ведущего Александра Васильева. Артистка публично заявила о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Шукшина с начала спецоперации в защиту Донбасса не раз высказывалась об артистах, которые осуждают решение Москвы помочь республикам, страдающим от обстрелов со стороны Украины. Уехавших за границу коллег она и вовсе сравнивала с рептилиями, расползающимися по миру.

На этот раз досталось Васильеву, который не согласился с решением России начать спецоперацию по денацификации Украины. Шукшина в своем Telegram-канале привела комментарий, который, судя по ее одобрению, созвучен с мыслями самой актрисы.

Шукшина, как и автор поста, считает, что Васильева и других знаменитостей, критиковавших Москву, вернули на экраны в качестве «эксперимента», чтобы посмотреть, как отреагируют зрители.

«Об этом говорит и возвращение блудного сына — яркого представителя ЛГБТ Васильева и его «друга» [артиста балета Николая] Цискаридзе, продолжающееся турне [певца Филиппа] Киркорова и прочая мерзость, так и не ушедшая с экранов», — говорится в сообщении.

Васильев, уехавший во Францию и раскритиковавший спецоперацию на Украине, отсутствовал на федеральном телевидении три месяца. Как отметил историк моды в социальных сетях, он не так давно принял участие в съемках программы «Сегодня вечером» на Первом канале.