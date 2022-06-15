Шукшина предложила собравшемуся строить ТРК Киркорову заняться полезными делами

Российская актриса Мария Шукшина раскритиковала идею эстрадного певца Филиппа Киркорова о создании торгово-развлекательного комплекса в Ленинградской области.
Ранее король российской поп-эстрады подписал соглашение о строительстве ТРК в Ленобласти, заявив, что сделает все для экономического развития своей страны. На эту новость обратила внимание Шукшина, которая посвятила ей пост в своем Telegram-канале. Звезда фильма «Похороните меня за плинтусом» эмоционально предложила Киркорову вложить свои средства во что-то действительно полезное.
«Например, инфраструктурные проекты, производство лекарств (к примеру, инсулина), строительство жилья, больниц, медицинских центров для наших воинов, да то же самое производство гвоздей, бумаги и тому подобное? На мой взгляд, вкладывая именно в эти сферы, Филипп Бедросович мог бы принести хоть какую-то пользу стране, а не только себе», — написала актриса.
Напомним, по плану новый ТРК должен быть построен в Новосаратовке Всеволожского района к четвертому кварталу 2023 года, а его площадь составит 10-14 тысяч квадратных метров.