Шукшина предложила собравшемуся строить ТРК Киркорову заняться полезными делами

«Например, инфраструктурные проекты, производство лекарств (к примеру, инсулина), строительство жилья, больниц, медицинских центров для наших воинов, да то же самое производство гвоздей, бумаги и тому подобное? На мой взгляд, вкладывая именно в эти сферы, Филипп Бедросович мог бы принести хоть какую-то пользу стране, а не только себе», — написала актриса.