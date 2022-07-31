Шукшина пожаловалась Мишустину, что российское ТВ отрабатывает украинский заказ

«Я давно поняла, что наши ТВ каналы работают по заказу. В данной статье раскрыта тема заказа украинского….Когда в эфире 1 Канала на всю страну какая-то неизвестная никому украинская актриса говорит, что “Шукшин — мерзопакостный” (эфир от 28.11.2017 “Пусть говорят”), а дальше эстафетную палочку подхватывают канал Россия, НТВ и “ТВ Центр”, сняв аж 4 серии наимерзейшого док. фильма о Шукшине, не постеснявшись даже и меня туда приглашать», — написала она в своем Telegram-канале.