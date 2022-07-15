Шукшина назвала Филиппа Киркорова реквиемом уходящего «элитарного сообщества»

В своем Telegram-канале она репостнула запись, в которой сказано о возмутительном происходящем на юге страны. При этом Шукшина отметила, что считает кощунством, когда страна проводит спецоперацию на Украине, в которой гибнут российские военнослужащие, ходить на концерты и веселиться.