Шукшина назвала Филиппа Киркорова реквиемом уходящего «элитарного сообщества»

Актриса Мария Шукшина остро отреагировала на планы курортных городов России провести концерты Филиппа Киркорова. Заслуженная артистка поддержала возмущение граждан в адрес короля российской эстрады.
В своем Telegram-канале она репостнула запись, в которой сказано о возмутительном происходящем на юге страны. При этом Шукшина отметила, что считает кощунством, когда страна проводит спецоперацию на Украине, в которой гибнут российские военнослужащие, ходить на концерты и веселиться.
«В размеренном южном регионе, где море, чайки и шумная курортная жизнь, продолжают продаваться билеты на концерт Филиппа Киркорова. Сочи, Геленджик, Анапа ждут памятник современной псевдокультуры России, отрыжку общества перьев и страз, реквиема уходящего «элитарного сообщества», — написала Шукшина.
При этом актриса подчеркнула, что ранее Пятигорск, Ставрополь, Элиста — совет общественности, Совет Муфтиев России, Епархиальный совет РПЦ, отменили выступления «короля гламура».