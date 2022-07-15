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Шукшина назвала Филиппа Киркорова реквиемом уходящего «элитарного сообщества»

Шукшина назвала Филиппа Киркорова реквиемом уходящего «элитарного сообщества»

Актриса Мария Шукшина остро отреагировала на планы курортных городов России провести концерты Филиппа Киркорова. Заслуженная артистка поддержала возмущение граждан в адрес короля российской эстрады.

В своем Telegram-канале она репостнула запись, в которой сказано о возмутительном происходящем на юге страны. При этом Шукшина отметила, что считает кощунством, когда страна проводит спецоперацию на Украине, в которой гибнут российские военнослужащие, ходить на концерты и веселиться.

«В размеренном южном регионе, где море, чайки и шумная курортная жизнь, продолжают продаваться билеты на концерт Филиппа Киркорова. Сочи, Геленджик, Анапа ждут памятник современной псевдокультуры России, отрыжку общества перьев и страз, реквиема уходящего «элитарного сообщества», — написала Шукшина.

При этом актриса подчеркнула, что ранее Пятигорск, Ставрополь, Элиста — совет общественности, Совет Муфтиев России, Епархиальный совет РПЦ, отменили выступления «короля гламура».

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RusNewsToday24
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