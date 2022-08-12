Shukan Gendai: западная помощь ВСУ не оказала влияния на ход спецоперации ВС РФ

Мощные удары российской армии загнали ВСУ в безвыходное положение, пишет эксперт Кадзухико Фудзи в статье для издания Shukan Gendai. По его мнению, украинские вооруженные силы испытывают острый дефицит боеприпасов и тяжелой боевой техники, им не хватает подготовленных солдат и опытных офицеров.