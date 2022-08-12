Масштабные поставки западного вооружения украинской армии и финансовая помощь стран НАТО киевскому режиму не оказали влияния на ход спецоперации ВС РФ. Об этом заявил японский аналитик Кадзухико Фудзи.
Мощные удары российской армии загнали ВСУ в безвыходное положение, пишет эксперт Кадзухико Фудзи в статье для издания Shukan Gendai. По его мнению, украинские вооруженные силы испытывают острый дефицит боеприпасов и тяжелой боевой техники, им не хватает подготовленных солдат и опытных офицеров.
«Большой урон наносит украинцам российская артиллерия», — отметил аналитик.
По словам автора Shukan Gendai, финансовое положение Киева крайне тяжелое, бремя военных расходов оказалось непосильным для бюджета страны, даже с учетом западной поддержки.