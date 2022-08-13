Shukan Gendai: ВС РФ успешно решают поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине

Подчеркивается, что Киев также столкнулся с экономическими проблемами. Дело в том, что в государственной казне нет необходимого количества денег для полноценного обеспечения украинских войск. По словам авторов статьи, даже переданное ВСУ западными странами вооружение не смогло переломить ход спецоперации ВС РФ.