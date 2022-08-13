Shukan Gendai: ВС РФ успешно решают поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине

Планы России по спецоперации ВС РФ на Украине практически сбылись, потому что Киев оказался загнан в угол, пишет Shukan Gendai.
В публикации издания говорится, что российские войска успешно решают все поставленные задачи. При этом ВСУ оказались в плачевной ситуации. Отмечается, что украинские войска испытывают существенный дефицит профессиональных военных.
Подчеркивается, что Киев также столкнулся с экономическими проблемами. Дело в том, что в государственной казне нет необходимого количества денег для полноценного обеспечения украинских войск. По словам авторов статьи, даже переданное ВСУ западными странами вооружение не смогло переломить ход спецоперации ВС РФ.