Shūkan Gendai: риск дефицита продуктов из-за ситуации на Украине выгоден Вашингтону

Для США рост цен на продукты играет на руку, ведь для них продовольствие наряду с нефтью и валютой стало инструментом гегемонии еще в 1970-х годах, указал Кай. По его словам, развитые государства как-то смогут себя обеспечить запасами продовольствия, но другие страны рискуют столкнуться с голодом. Именно этим могут воспользоваться Соединенные Штаты, чтобы увеличить влияние своих зерновых корпораций еще сильнее, из-за чего гегемония доллара сохранится.