Shūkan Gendai: риск дефицита продуктов из-за ситуации на Украине выгоден Вашингтону

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Конфликт на Украине провоцирует серьезный продовольственный кризис, из-за чего во многих странах может начаться голод. Однако Вашингтону выгоден такой сценарий, заявил экономист Кэйити Кая в статье для Shukan Gendai.
Он напомнил, что РФ и Украина занимают высокие позиции в выпуская пшеницы, находясь по этому показателю на первом и пятом месте соответственно. Вместе с тем ощущаемый дефицит зерновых провоцирует их масштабную закупку, что отражается на стоимости товара.
Для США рост цен на продукты играет на руку, ведь для них продовольствие наряду с нефтью и валютой стало инструментом гегемонии еще в 1970-х годах, указал Кай. По его словам, развитые государства как-то смогут себя обеспечить запасами продовольствия, но другие страны рискуют столкнуться с голодом. Именно этим могут воспользоваться Соединенные Штаты, чтобы увеличить влияние своих зерновых корпораций еще сильнее, из-за чего гегемония доллара сохранится.
После начала спецоперации РФ по денацификации Украины почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта. Для этого предпринимались все виды мобилизации и «усилий», передает «ФедералПресс».