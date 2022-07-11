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Шугалей заявил, что папа римский действует в угоду Западу в ситуации с Ливией

Шугалей заявил, что папа римский действует в угоду Западу в ситуации с Ливией
Global look press/Wiese

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прокомментировал призыв папы римского Франциска молиться за ливийскую молодежь.

Шугалей не исключил, что в Риме до сих пор считают Ливию своей колонией. Папа Римский действует в интересах Запада, а не своей страны, убежден президент Фонда защиты национальных ценностей, пишет Федеральное агентство новостей.

«А цель Запада — разогреть бунтовщиков и устроить очередной переворот в этой и так настрадавшейся стране. Видимо, папа тоже в доле», — отметил Шугалей.

Беспокойство папы римского можно было бы понять, если бы он был папой ливийским, добавил глава ФЗНЦ. В дела Ливии вмешиваются все кому не лень, убежден Максим Шугалей.

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