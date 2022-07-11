Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прокомментировал призыв папы римского Франциска молиться за ливийскую молодежь.
Шугалей не исключил, что в Риме до сих пор считают Ливию своей колонией. Папа Римский действует в интересах Запада, а не своей страны, убежден президент Фонда защиты национальных ценностей, пишет Федеральное агентство новостей.
«А цель Запада — разогреть бунтовщиков и устроить очередной переворот в этой и так настрадавшейся стране. Видимо, папа тоже в доле», — отметил Шугалей.
Беспокойство папы римского можно было бы понять, если бы он был папой ливийским, добавил глава ФЗНЦ. В дела Ливии вмешиваются все кому не лень, убежден Максим Шугалей.