Шугалей ответил американским СМИ на вопрос об отношении Евгения Пригожина к СВО

Российский социолог Максим Шугалей ответил на вопрос американской газеты The Wall Street Journal о роли петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к спецоперации на Украине.
Американский журналист Томас Гроув отметил, что с тех пор как он общался с Шугалеем в последний раз два года назад, мир «кардинально изменился, и в этом играл роль Евгений Пригожин». По его словам, в США обратили внимание на то, что его роль для СВО и России в целом продолжает расти, и «пока он, видимо, справляется со своими задачами лучше, чем другие ведомства».
Известно, что Шугалей знаком с Евгением Пригожиным и признателен ему за спасение из ливийского плена. Американец интересовался тем, как предприниматель относится к спецоперации.
«Работает как всегда хорошо и добросовестно, — ответил Шугалей. — Я не уверен, что это та война, о которой он мечтал, но в России так всегда — если взялся за гуж, не говори, что не дюж».