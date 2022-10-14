Шугалей ответил американским СМИ на вопрос об отношении Евгения Пригожина к СВО

Американский журналист Томас Гроув отметил, что с тех пор как он общался с Шугалеем в последний раз два года назад, мир «кардинально изменился, и в этом играл роль Евгений Пригожин». По его словам, в США обратили внимание на то, что его роль для СВО и России в целом продолжает расти, и «пока он, видимо, справляется со своими задачами лучше, чем другие ведомства».