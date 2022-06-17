Шугалей и премьер-министр ЦАР на полях ПМЭФ-2022 обсудили волну фейков о спецоперации на Украине

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей активно работает на полях Петербургского международного экономического форума. Социолог провел множество важных встреч, одной из которых стала беседа с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа. Во время общения с политиком Шугалей не исключил своей поездки по ряду государств Африки, чтобы рассказать простым людям правду о ситуации в России на Украине.
Во время встречи Максим Шугалей и Феликс Молуа высказали друг другу теплые слова дружбы и поддержки. В ходе разговора Молуа выразил сожаление, что французские СМИ в последнее время распространяют огромное количество фейков, чтобы разрушить отношения России и ЦАР.
«Международные сообщества яростно выступают против России и тех инструкторов, которые помогают ЦАР. Мы очень расстроены количеством фейков, которые видим повсюду. Это делается, чтобы ослабить позицию страны и разрушить хорошие отношения между Россией и ЦАР», — заявил Молуа.
Максим Шугалей отметил, что успел посетить большое количество стран Африки и практически везде сталкивался с ситуацией, что люди не знают правды о событиях на Украине. По словам социолога, ему в социальных сетях постоянно приходят сообщения от жителей разных республик с просьбой раскрыть глаза на происходящее на Украине. В связи с этим, глава ФЗНЦ не исключил своей поездки по ряду государств континента с туром, в рамках которого ответит на все вопросы людей.
«Я посещаю многие страны Африки. Многие люди пишут мне в социальных сетях и спрашивают, что происходит сейчас в России и на Украине. Простые африканцы хотят знать правду, почему это произошло. Я постараюсь сделать тур, где спокойно отвечу на все вопросы. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо. Потому что сила в правде. Я думаю, что правда свое возьмет», — заявил Шугалей.
Ранее журналисты Федерального агентства новостей побеседовали с Феликсом Молуа. В ходе разговора политик отметил, что российские инструкторы (которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера») помогли практически с нуля обучить местных солдат. Благодаря этому в ЦАР удалось остановить разгул вооруженных группировок и фактически удержать страну от распада.