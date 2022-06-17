Шугалей и премьер-министр ЦАР на полях ПМЭФ-2022 обсудили волну фейков о спецоперации на Украине

«Я посещаю многие страны Африки. Многие люди пишут мне в социальных сетях и спрашивают, что происходит сейчас в России и на Украине. Простые африканцы хотят знать правду, почему это произошло. Я постараюсь сделать тур, где спокойно отвечу на все вопросы. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо. Потому что сила в правде. Я думаю, что правда свое возьмет», — заявил Шугалей.