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Шугалей: американские трейдеры обворовывают Ливию на миллиарды долларов в год

Шугалей: американские трейдеры обворовывают Ливию на миллиарды долларов в год
Федеральное агентство новостей

Российский ученый-социолог Максим Шугалей резко отреагировал на высказывание американского госсекретаря Энтони Блинкена о краже русскими ливийских ресурсов. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Главным ресурсом Ливии является нефть, которую, в свою очередь, наглым образом расхищают американские торговцы. Именно из-за них страна ежегодно недосчитывается миллиардов долларов. С целью растянуть этот процесс, Вашингтон намеренно затягивает политический процесс в Ливии. Эти действия приводят к погружению ее граждан в глобальную нищету, сообщил Шугалей.

Социолог подметил, что Россия всегда воспринимала Ливию в качестве стратегического партнера и назвал нашу страну «надежным другом Ливии».

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