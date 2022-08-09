Шугалей: американские трейдеры обворовывают Ливию на миллиарды долларов в год

Главным ресурсом Ливии является нефть, которую, в свою очередь, наглым образом расхищают американские торговцы. Именно из-за них страна ежегодно недосчитывается миллиардов долларов. С целью растянуть этот процесс, Вашингтон намеренно затягивает политический процесс в Ливии. Эти действия приводят к погружению ее граждан в глобальную нищету, сообщил Шугалей.