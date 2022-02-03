Шугалей удивился, что в «Новой газете» нет специалистов по вопросам охраны памятников культурного наследия Петербурга

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прокомментировал статью «Новой газеты» о работе по спасению объектов культурного достояния в Петербурге и отметил отсутствие компетентных журналистов в издании.

Шугалей отметил, что «Новой газете» следовало бы погрузиться в законодательство и материал. Так, с 2015 по 2021 год город выделял из бюджета на ремонт и восстановление 68 объектов культурного наследия не более двух миллиардов рублей в год. С учетом малых объемов реставрации, сохранение зданий в масштабе всего города зависит от желания инвесторов заниматься восстановлением, указал он.

Глава ФЗНЦ указал, что город не создал каких-либо условий и понятных правил для участия частного капитала. Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 №820-7 также создает ряд дополнительных ограничений.

«Программа "Рубль за метр" извращена и не работает — за 3 года ее работы вовлечены только 5 объектов. Торги на приватизацию объектов отсутствуют, торги на заключения инвестиционных договоров тоже не производятся», — написал Шугалей в своем Telegram-канале.

Также установленные законом режимы имеют оценочный характер — они могут быть изменены для конкретных земельных участков по субъективным факторам. Шугалей отметил, что это открывает широчайшее поле для коррупции. Практически единственным примером успешной реализации проектов на объектах культурного наследия является «Остров Фортов», осуществляемый Минобороны РФ, указал он. Социолог призвал «Новую газету» быть более грамотной в градостроительных вопросах.

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