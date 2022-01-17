Шугалей: Стефани Уильямс помогла Западу сорвать выборы в Ливии для подготовки нового лояльного кандидата

Специальный советник Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс — враг России. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Сегодня, 17 января, в Москве должна состояться встреча западного чиновника с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым. Дипломат пригласил Уильямс в МИД РФ, чтобы обсудить ситуацию в североафриканской стране на фоне срыва общенациональных президентских и парламентских выборов, запланированных ранее на 24 декабря прошлого года.

«Я не уверен, что сторонам удастся договориться о чем-то хорошем, учитывая, что американка довольно цинична и опытна в таких делах. Считаю ее врагом нашей страны. Я надеюсь, что они смогут расставить все точки над “i”. Разговор состоится в серьезном и напряженном ключе», — сказал президент ФЗНЦ в беседе с ФАН.

Он призвал внешнеполитическое ведомство России жестко реагировать на вмешательство во внутренние дела Ливии со стороны Запада и, в частности, Стефани Уильямс.

«Сотрудники министерства, в первую очередь, должны встать на сторону ливийского народа и лоббировать механизм, при котором граждане страны смогут сами решить, когда и по каким законам проводить выборы. Посодействовать возможности людей провести плебисцит без иностранного вмешательства», — отметил социолог.

Максим Шугалей обратил внимание, что перед поездкой в российскую столицу Уильямс встретилась с рядом официальных лиц других стран, таких как Ливия, Алжир, ОАЭ, Турция и Тунис.

«Наверняка она набирала некую фактуру, заключала негласные политические соглашения для последующей торговли с Россией. Не думаю, что из этого получится что-то хорошее. Я уверен, что гражданка США получит ответы от МИД на свои вопросы в достаточно жесткой форме», — добавил он.

По словам главы ФЗНЦ, Западу необходимо в Ливии «карманное руководство». В этой связи переходное Правительство национального единства (ПНЕ) североафриканской страны продолжает лоббировать интересы США и ЕС на севере Африки.

«Те же Франция, Италия и другие страны ЕС пользуются дешевой ливийской нефтью. С помощью нее Европа способна влиять на нефтяной рынок. Для сохранения этого рычага им необходимо карманное руководство на севере Африки. И Уильямс, и Дабиба знали, что его регистрация в качестве кандидата в президенты незаконна, однако надеялись, что прокатит, так сказать, на авторитете. В итоге не получилось, закон о выборах, разработанный Палатой представителей, вступил в силу. Это поставило крест на возможности премьера занять пост главы государства», — заявил он.

Шугалей подчеркнул, что Стефани Уильямс реализует план Запада. Он заключается в переносе выборов на неопределенный срок, чтобы выиграть время для подготовки новой кандидатуры на пост национального лидера Ливии, лояльного США.

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