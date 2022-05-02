Шугалей призвал СК расследовать преступления французских военных в Мали

«Одним из последних наглядных примеров стала провокация в Буче, которой, несмотря на неопровержимые доказательства вины киевского режима и многочисленные выдающие вброс нестыковки, заинтересовались французские следователи. Казалось бы, при чем тут Париж и какое дело Елисейскому дворцу до инцидента, в котором должны фигурировать лишь две стороны: Россия и Украина?» — отмечает ученый.