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Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом отправить в Мали сотрудников ведомства для расследования преступлений французских военных. Об этом ученый сообщил в своем Telegram-канале.
Шугалей обратил внимание на интересную деталь в поведении коллективного Запада — как только в мире происходит трагедия, к которой причастны США или их сателлиты, на месте происшествия внезапно появляется группа иностранных специалистов, готовых расследовать инцидент и рассказать мировому сообществу «правду».
«Одним из последних наглядных примеров стала провокация в Буче, которой, несмотря на неопровержимые доказательства вины киевского режима и многочисленные выдающие вброс нестыковки, заинтересовались французские следователи. Казалось бы, при чем тут Париж и какое дело Елисейскому дворцу до инцидента, в котором должны фигурировать лишь две стороны: Россия и Украина?» — отмечает ученый.
Шугалей напомнил, что «расследовать» события под Киевом собирались французские следователи, которые, впрочем, явно не заинтересованы в том, чтобы установить истину.
«Неизвестно, как французы собирались провести независимое расследование, опираясь лишь на лживую версию киевских нацистов. Да и не были они в нем заинтересованы, ведь их дело простое — приехать, трагично покачать головами, повздыхать и вынести вердикт: “Ну это явно дело рук русских”. Остальным иностранцы себя утруждать не стали», — считает ученый.
При этом, добавил президент ФЗНЦ, мировое сообщество почему-то забывает о многочисленных скандалах, в которых была замешана сама Франция. В пример он привел историю с массовым захоронением в Госси, где располагалась военная база операции «Бархан». Уходя из региона, французские военные оставили несколько ям, заполненных обгоревшими трупами местных жителей. Когда малийские власти обнаружили страшную находку, Париж поспешил бездоказательно обвинить в трагедии российских инструкторов, занимающихся обучением местной армии.
«Французские СМИ практически сразу опубликовали “неопровержимое доказательство” причастности к убийству россиян — снятое БПЛА низкокачественного видео, на котором запечатлена группа чернокожих солдат, которых Париж поспешил выдать за наших инструкторов», — пишет Шугалей.
Однако, добавил социолог, при детальном рассмотрении записи власти Мали установили, что ни в кадре, ни даже поблизости от места происшествия российских инструкторов не было и быть не могло.