Шугалей призвал Беглова и Пасечника присвоить Петербургу и Луганску статус городов-побратимов

«Еще раз подчеркну, что, к моему сожалению, город крайне пассивен в помощи братскому народу ЛНР и ДНР. В тоже время многие граждане Санкт-Петербурга с оружием в руках более 8 лет защищали и продолжают защищать интересы Луганской Народной Республики», — подчеркнул Шугалей.