Шугалей призвал Беглова и Пасечника присвоить Петербургу и Луганску статус городов-побратимов

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Социолог Максим Шугалей направил обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В нем он призвал Смольный присвоить Луганску статус города-побратима.
Кроме градоначальника, письмо получили председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский и глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник. Обращение было направлено в воскресенье 1 мая, о чем социолог рассказал в своем Telegram-канале.
«Еще раз подчеркну, что, к моему сожалению, город крайне пассивен в помощи братскому народу ЛНР и ДНР. В тоже время многие граждане Санкт-Петербурга с оружием в руках более 8 лет защищали и продолжают защищать интересы Луганской Народной Республики», — подчеркнул Шугалей.
Он добавил, что эта инициатива призвана укрепить культурные и экономические связи между ЛНР и Санкт-Петербургом. Кроме того, она даст возможность решать гуманитарные вопросы.