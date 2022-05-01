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    Шугалей призвал Беглова и Пасечника присвоить Петербургу и Луганску статус городов-побратимов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шугалей призвал Беглова и Пасечника присвоить Петербургу и Луганску статус городов-побратимов

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    pixabay.com

    Социолог Максим Шугалей направил обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В нем он призвал Смольный присвоить Луганску статус города-побратима.

    Кроме градоначальника, письмо получили председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский и глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник. Обращение было направлено в воскресенье 1 мая, о чем социолог рассказал в своем Telegram-канале.

    «Еще раз подчеркну, что, к моему сожалению, город крайне пассивен в помощи братскому народу ЛНР и ДНР. В тоже время многие граждане Санкт-Петербурга с оружием в руках более 8 лет защищали и продолжают защищать интересы Луганской Народной Республики», — подчеркнул Шугалей.

    Он добавил, что эта инициатива призвана укрепить культурные и экономические связи между ЛНР и Санкт-Петербургом. Кроме того, она даст возможность решать гуманитарные вопросы.

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