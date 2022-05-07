Шугалей и Милонов посетили освобожденную Ясиноватую

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Депутат Госдумы Милонов и правозащитник Максим Шугалей в Ясиноватой возложили цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне.
Делегация возложила цветы и посетила единственного оставшегося в городе ветерана ВОВ. Милонов отметил, что День Победы — это то, что сегодня объединяет.
«Это наши ценности. Это наш духовный стержень. То, что является незыблемым, наша вера, наши традиции, наш патриотизм», — подчеркнул он.
Милонов отметил, что люди, которым посвящен мемориал — это те, кто своей смертью вошел в бессмертие. 9 Мая — это день победы России над злом, заявил он.
Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей отметил, что опасная ситуация в городе не помешает отметить День Победы. По его словам, главное — это праздник в душе.
«Я уверен, что мы в последний раз празднуем 9 Мая в таких условиях — фактически под обстрелами. В следующем году проведем праздник уже нормально. Отметим уже двойную победу», — отметил Шугалей.
ФАН публикует видеозапись мероприятия. На видео Шугалей, Милонов и другие участники мероприятия кладут к мемориалу гвоздики.