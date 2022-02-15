Шугалей: глава ПНЕ Ливии готов отдать нефтяные богатства страны западным корпорациям

Запад настойчиво пытается сохранить премьер-министра нелегитимного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамида Дабибу у власти ради доступа к ливийской нефти.

Об этом у себя в Telegram-канале пишет социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Он связал срыв президентских выборов 24 декабря прошлого года с низкими шансами Дабибы на победу.

«Я знаю, что на выборах Президента выдвинулись кандидаты, которые планировали провести реструктуризация Национальной Нефтяной Компании (ННК), фактически передать доли (акции) ННК населению Ливии с заранее оговоренными условиями о правилах владения акциями, что могло бы обеспечить безусловный базовый доход каждому ливийцу», — рассказал социолог.

Он пояснил, что ННК контролируется государством лишь формально. На деле она принадлежит Мустафе Саналле, который тесно связан с коррупционными схемами. ННК продает нефть западным корпорациям, а деньги с прибыли делят между собой элиты, пока простые граждане живут за чертой бедности.

«Предложенная инициатива по реструктуризации ННК должна была защитить нефтяную сферу страны от перехода в собственность транснациональным корпорациям и направить доходы от продажи ливийской нефти на пользу населения. Чтобы не дать провести реструктуризацию ННК, выборы в Ливии были сорваны.», — рассказал Шугалей.

Социолог уверен, что при сохранении Дабибы у власти реформы не произойдет, а интересы иностранных агентов будут защищены. Именно поэтому ООН делает все, чтобы нелегитимный премьер остался у власти.

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