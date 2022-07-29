Шуфутинский рассказал о похождениях с Аллой Пугачевой в молодости

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал о своих похождениях с певицей Аллой Пугачевой. Об этом пишет портал «7Дней».
Артист признался, что в молодости учился в одном музыкальном вузе с Примадонной, а в студенческие годы они очень любили проводить время вместе.
Музыкант сообщил, что в молодости будущие звезды часто прогуливали учебные занятия. Бывало, что они собирали вместе всех студентов-прогульщиков, чтобы «весело провести время».
Однако такие выходки артистов не оставались незамеченными, а руководитель учебного заведения была весьма строга к прогульщикам.