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Штукатурка женской тюрьмы «не выдержала» пения Дмитрий Певцова и осыпалась

Штукатурка женской тюрьмы «не выдержала» пения Дмитрий Певцова и осыпалась
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российский актер Дмитрий Певцов выступил перед женщинами-осужденными в ИК-5 в Можайске. Во время концерта с потолка осыпалась штукатурка.

Артист немного опоздал на выступление и извинился перед слушателями. После чего отшутился, сказав, что «тут, вроде, никто никуда не торопится».

Во время концерта за певцом обвалилась штукатурка: потолок тюремного зала «не выдержал» высокой ноты артиста. Инцидент многие сочли символичным, поскольку он произошел в момент, когда Певцов пропел припев песни «Город, которого нет».

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RusNewsToday24
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