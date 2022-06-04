Штукатурка женской тюрьмы «не выдержала» пения Дмитрий Певцова и осыпалась

Российский актер Дмитрий Певцов выступил перед женщинами-осужденными в ИК-5 в Можайске. Во время концерта с потолка осыпалась штукатурка.
Артист немного опоздал на выступление и извинился перед слушателями. После чего отшутился, сказав, что «тут, вроде, никто никуда не торопится».
Во время концерта за певцом обвалилась штукатурка: потолок тюремного зала «не выдержал» высокой ноты артиста. Инцидент многие сочли символичным, поскольку он произошел в момент, когда Певцов пропел припев песни «Город, которого нет».