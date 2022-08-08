Штрафов станет меньше: в России могут пересмотреть санкционные меры в отношении водителей легковушек

«Это не поддержка, а правовая схема. Если в правовой схеме выявлены недочеты, их необходимо устранять. Штрафы превратились в инструмент пополнения местных бюджетов. Это проблема, и ее нужно решать. Первые шаги делаются относительно разрешенной массы грузовых автомобилей. Прилетавшие штрафы во многом связаны с неточностью оборудования, измерений и так далее, а приходят они мгновенно. Естественно нужно вносить изменения. Сделали первый шаг, это обоснованно. Теперь нужно браться за легковые автомобили», — убежден собеседник НН.