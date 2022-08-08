Штрафов станет меньше: в России могут пересмотреть санкционные меры в отношении водителей легковушек

Часть штрафов приходит российским водителям ошибочно, поэтому их критерии необходимо пересмотреть, как это уже произошло с санкциями в отношении водителей большегрузов, заявил автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с «Народными Новостями».
Изменились правила вынесения административных протоколов за превышение максимально допустимой массы для грузового транспорта, передает журнал «За рулем». Ранее допускалось перегрузить машину лишь на 2%, однако теперь допустимо расхождение в 10%. Издание уточняет, что теперь типовая фура может весить до 44 тонн.
Поскольку мера по пересмотру административной ответственности за перегруз стала постоянной, а не временной, речь идет не о «поддержке водителей грузовиков в трудные времена», а о реакции властей на обращения граждан. Так, водители неоднократно жаловались на обилие ошибочных штрафов за перегруз.
Речь идет об изменении правовой схемы, проще говоря, самого закона, пояснил автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, действительно, существовавшие 2% допустимого перегруза не учитывали погрешности, которые могли возникать при фиксации этого правонарушения.
Теперь, считает специалист, власти должны взяться за штрафы легкового транспорта, где тоже необходимо пересмотреть ряд спорных моментов, возникающих при фиксации.
«Это не поддержка, а правовая схема. Если в правовой схеме выявлены недочеты, их необходимо устранять. Штрафы превратились в инструмент пополнения местных бюджетов. Это проблема, и ее нужно решать. Первые шаги делаются относительно разрешенной массы грузовых автомобилей. Прилетавшие штрафы во многом связаны с неточностью оборудования, измерений и так далее, а приходят они мгновенно. Естественно нужно вносить изменения. Сделали первый шаг, это обоснованно. Теперь нужно браться за легковые автомобили», — убежден собеседник НН.
Только за прошлый год автоматические пункты Росдормониторинга выявили более 730 тысяч нарушений. Сейчас в России действуют менее 300 подобных пунктов, однако к 2030 году планируется увеличить их количество до 1000.