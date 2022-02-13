Штраф за сравнение СССР с нацистской Германией может появиться в России до конца года

Законопроект о введении штрафов за сравнение СССР с фашистами будет рассмотрен Госдумой в ближайшее время. Большинство фракций намерены поддержать инициативу.

Комитет по строительству и законодательству рассмотрит документ 14 февраля, а в марте его обсудят в нижней палате. Законопроект призван бороться с попытками переписать историю, навязыванием россиянам других оценок и взглядов, передают «Известия».

Авторами инициативы стали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и ряд других парламентариев. Штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 до 2 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Для должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 4 тысяч рублей, для юридических — до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении наказывать предлагается в пять раз строже.

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