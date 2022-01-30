Шторм потопил частную яхту у берега Черного моря в Сочи

Судно «Хантер» затонуло в результате природного катаклизма в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«30 января в результате шторма, затонуло парусное моторное судно «Хантер». Принадлежит частному лицу. По состоянию на 15:30 мск производится подъем судна на сушу специализированной компанией», — говорится в сообщении.

Специалисты, работавшие на месте происшествия, уточнили, что на поверхности воды у места крушения не было пятен ГСМ. Обычно они появляются при разливе бензина и других нефтепродуктов. В настоящее время подробности произошедшего уточняются.

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